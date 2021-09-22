Метания власти Украины между курсом в НАТО и ЕС, Китаем и США свидетельствует об отсутствии понимания конечного результата и генеральной линии внешней политики страны. Об этом на днях заявил Алексей Якубин в интервью UkrLife TV

«Это показатель в целом отсутствия какой-то большой генеральной линии, которая есть у власти. То есть, по сути, мы видим, как нынешняя команда власти движется так, как движется ситуация. У них нет какого-то четкого понимания о том, каким в итоге должен быть результат внешней политики нашей страны. И это как раз отражается в таких колебаниях», — заявил эксперт.

Отчасти, по его словам, это зависит от того, как воспринимают внешнюю политику в Офисе президента Украины. По их действиям получается так, что Офис видит внешнюю политику как «набор внешнеполитических успехов Владимира Зеленского».

Зеленский заявил о планах США все же взять Украину в НАТО © REUTERS, Jonathan Ernst Якубин отметил, что Офису президента необходимо понять, что правильная внешняя политика — это невидимая работа, которая ведется не «на пафосных встречах, где рассадка и фотографии, а на невидимом фронте».

Ранее депутаты Рады отказались проголосовать за то, чтобы Украина попросила у Конгресса США стать главным американским союзником вне НАТО. По мнению политолога Руслана Бортника, депутатов предупредили о последствиях.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев выразил мнение, что ключевые страны Евросоюза выступают против принятия Украины в члены, поскольку понимают, что нарушится баланс с населением, и тогда проамериканская Восточная Европа будет доминировать над Западной Европой, что Франции и Германии не нужно.