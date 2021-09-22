По словам Милявской, ей нередко «прилетают» осуждающие комментарии по поводу того, какая она плохая мать, раз не проводит 24 часа рядом со своим ребенком.
Певица призналась, что ее родители — актер и джазовая певица — решили не портить ей жизнь, таская по гастролям, а просто доверили на воспитание бабушке с дедушкой. То же самое в итоге сделала и она сама со своей дочерью Евой.
«Моя мама вырастила хорошую девку, и мы победили многие проблемы, но если бы я не зарабатывала, мы бы ни хрена не победили. Меня никто не лишал возможности получать удовольствие от профессии, я с***ь хотела на общественное мнение. Первый раз я это услышала где-то на ток-шоу, не буду говорить чья мама, очень известного артиста драматического, мне это сказала. Я была поражена, она сказала, что нормальная женщина занимается ребенком», — рассказала Лолита.
Красовский уточнил, не была ли это мать Андрея Миронова, и по реакции Милявской сделал вывод, что речь идет именно об этом человеке.
Певица заявила, что это высказывание уважаемой женщины сильно ее впечатлило, став своеобразной прививкой против агрессии общественного мнения, и теперь на подобные осуждающие комментарии Лолита никак не реагирует.
Ева Цекало — единственная дочь певицы Лолиты Милявской и шоумена Александра Цекало. Сейчас девушка учится на четвертом курсе филиала Варшавского университета в Киеве. Там звездная дочь живет с бабушкой, а с мамой возможности увидеться нет — певицу не пускают на Украину.
Не так давно артистка призналась, что ее дочь страдает синдромом Аспергера — это одна из форм аутизма с выраженными нарушениями социальной коммуникации. В нескольких интервью Милявская даже заявила, что, скорее всего, не включит Еву в завещание, так как та не сможет отстоять свои права на материальные блага, поэтому делать это лучше опекуну.