Певица украинского происхождения Лолита Милявская в эфире шоу «Антонимы» Антона Красовского, которое вышло на YouTube 20 сентября, рассказала историю о матери знаменитого артиста, сделавшей ей «прививку» от чужого осуждения

По словам Милявской, ей нередко «прилетают» осуждающие комментарии по поводу того, какая она плохая мать, раз не проводит 24 часа рядом со своим ребенком.

Евой.

«Моя мама вырастила хорошую девку, и мы победили многие проблемы, но если бы я не зарабатывала, мы бы ни хрена не победили. Меня никто не лишал возможности получать удовольствие от профессии, я с***ь хотела на общественное мнение. Первый раз я это услышала где-то на ток-шоу, не буду говорить чья мама, очень известного артиста драматического, мне это сказала. Я была поражена, она сказала, что нормальная женщина занимается ребенком», — рассказала Лолита.

Красовский уточнил, не была ли это мать Андрея Миронова, и по реакции Милявской сделал вывод, что речь идет именно об этом человеке.

Певица заявила, что это высказывание уважаемой женщины сильно ее впечатлило, став своеобразной прививкой против агрессии общественного мнения, и теперь на подобные осуждающие комментарии Лолита никак не реагирует.

Ева Цекало — единственная дочь певицы Лолиты Милявской и шоумена Александра Цекало. Сейчас девушка учится на четвертом курсе филиала Варшавского университета в Киеве. Там звездная дочь живет с бабушкой, а с мамой возможности увидеться нет — певицу не пускают на Украину.

Не так давно артистка призналась, что ее дочь страдает синдромом Аспергера — это одна из форм аутизма с выраженными нарушениями социальной коммуникации. В нескольких интервью Милявская даже заявила, что, скорее всего, не включит Еву в завещание, так как та не сможет отстоять свои права на материальные блага, поэтому делать это лучше опекуну.