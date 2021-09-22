Россия может поддерживать республики Донбасса, не торопясь признавать их официально, в противном случае это стало бы нарушением Минских соглашений. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ Константин Затулин

Баширов рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«С точки зрения реальности ничего не мешает помогать ДНР и ЛНР реально, де-факто. Что касается де-юре — сделайте это в подходящий момент, если это нужно будет», — пояснил Затулин.

Он добавил, что было бы лучше признать независимость не только Донецкой и Луганской республик, а части Украины, в которую, кроме них, вошли бы Николаевская, Херсонская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская области и т. д.

Полностью интервью можно прочитать здесь.