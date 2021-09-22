По словам политика, официальное признание ЛДНР Украина и другие страны сразу бы стали использовать для доказательства, что Россия не выполняет никаких своих гарантий, которые она обеспечила при подписании Минских соглашений.
«С точки зрения реальности ничего не мешает помогать ДНР и ЛНР реально, де-факто. Что касается де-юре — сделайте это в подходящий момент, если это нужно будет», — пояснил Затулин.
Он добавил, что было бы лучше признать независимость не только Донецкой и Луганской республик, а части Украины, в которую, кроме них, вошли бы Николаевская, Херсонская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская области и т. д.
Полностью интервью можно прочитать здесь.