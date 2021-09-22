«Потому что основной свой доход "Одессагаз" получала от распределения газа для Одесского припортового завода, а для населения это было весьма вторично. Встал припортовый — умер "Одессагаз". И так по всей Украине», — заявил он.
По словам Землянского, остановка работы крупных потребителей моментально бьет по экономике местных компаний. В настоящее время это касается и теплокоммунэнерго, и водоканалов.
В прошлое воскресенье, 19 сентября, стало известно, что Одесский припортовый завод останавливает производство из-за резкого роста цены на газ и долга госпредприятия перед газораспределительной компанией «Одессагаз».
Госпредприятие заявило, что компания-поставщик давальческого сырья «Агро Газ Трейдинг» уведомила ОПЗ о сокращении поставок газа из-за ситуации на рынке природного газа.