Остановка Одесского припортового завода (ОПЗ) — это смерть для «Одессагаза». Об этом 20 сентября заявил эксперт в энергетической сфере Валентин Землянский в эфире телеканала «Наш»

«Доили все кому не лень»: Простаков рассказал, как ОПЗ довели до краха © Владимир Трефилов

По словам Землянского, остановка работы крупных потребителей моментально бьет по экономике местных компаний. В настоящее время это касается и теплокоммунэнерго, и водоканалов.

В прошлое воскресенье, 19 сентября, стало известно, что Одесский припортовый завод останавливает производство из-за резкого роста цены на газ и долга госпредприятия перед газораспределительной компанией «Одессагаз».

Госпредприятие заявило, что компания-поставщик давальческого сырья «Агро Газ Трейдинг» уведомила ОПЗ о сокращении поставок газа из-за ситуации на рынке природного газа.