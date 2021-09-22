Звезда сериала «Слуга народа», актриса Галина Безрук 21 сентября поделилась с подписчиками в Instagram информацией, что сбежала от супруга, российского актера Артема Алексеева

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После, рассказала Безрук, ее мужа отправили на лечение в психиатрическую клинику, однако после выписки оттуда принимать предписанные ему лекарства муж отказался и в итоге снова попал в специализированное лечебное заведение, но и оно не помогло.

«Он все время угрожал мне, обещал забрать дочку, и позавчера во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот… Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали… Да! Я бежала от собственного "любящего" мужа и отца-"супермена"! Нам с его мамой продолжали сыпаться оскорбления и угрозы. Он сжег документы дочери, чтобы я не смогла с ней уехать к моим родителям», — пожаловалась актриса.

Кроме того, Безрук утверждает, что нашла в телефоне супруга еще и интимную переписку с другой женщиной.

«Как научиться дышать заново??? Как справиться с этим отчаянием??? Как может красивая история любви в один момент превратиться в пыль?» — такими вопросами актриса завершила свою исповедь перед подписчиками.

Галина Безрук — уроженка Краматорска, участвовала в проектах «Голос страны», «Новая волна», а также снималась в сериалах «Последний янычар», «Последний солдат», «Слуга народа». Замуж за российского актера Артема Алексеева она вышла в 2016-м, в том же году у пары родилась дочь Василиса. Сейчас все семейство живет в Москве, однако Безрук регулярно посещает родную Украину по работе.