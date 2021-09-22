«В целом этот бюджет — это брат-близнец предыдущего бюджета предыдущего года и позапрошлого года. Логика этого бюджета одинакова, и она, к сожалению, не будет способствовать развитию нашей страны, не будет способствовать повышению уровня жизни или привлечению каких-либо инвестиций в нашу страну», — заявил эксперт.
Также Бортник отметил, что правительство планирует меньше надеяться на внешнюю помощь, что может служить сигналом об ухудшении отношений с международными финансовыми организациями.
По его словам, главным источником дохода является НДС с импорта на Украину иностранных товаров и услуг. Расходная часть бюджета показывает приоритеты — иностранные кредиторы и силовики. Также можно отследить увеличение издержек на Совет национальной безопасности и обороны, Офис генпрокурора и антикоррупционные структуры. Меньше получит министерство внутренних дел.
За год минимальная зарплата вырастет на 200 гривен (около 500 рублей).
Ранее сообщалось, что в госбюджете Украины на 2022 расходы превышают доходы на 200 млрд гривен (около 500 млрд рублей). Дефицит госбюджета рассчитан на уровне 3,5%. Рост ВВП составит 3,8%, инфляция — 6,2%, средняя зарплата — 15,2 тысячи гривен (около 35 тысяч рублей).