Проект бюджета Украины на следующий год точно повторяет два последних, поскольку большая часть расходов пойдет на внутреннюю безопасность, а остальное будет потрачено на покрытие внешних долгов. Об этом 20 сентября на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Руслан Бортник. Трансляция велась в YouTube

Рабинович объяснил, почему Украину ждет «бюджет нищеты» © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Также Бортник отметил, что правительство планирует меньше надеяться на внешнюю помощь, что может служить сигналом об ухудшении отношений с международными финансовыми организациями.

По его словам, главным источником дохода является НДС с импорта на Украину иностранных товаров и услуг. Расходная часть бюджета показывает приоритеты — иностранные кредиторы и силовики. Также можно отследить увеличение издержек на Совет национальной безопасности и обороны, Офис генпрокурора и антикоррупционные структуры. Меньше получит министерство внутренних дел.

За год минимальная зарплата вырастет на 200 гривен (около 500 рублей).

Ранее сообщалось, что в госбюджете Украины на 2022 расходы превышают доходы на 200 млрд гривен (около 500 млрд рублей). Дефицит госбюджета рассчитан на уровне 3,5%. Рост ВВП составит 3,8%, инфляция — 6,2%, средняя зарплата — 15,2 тысячи гривен (около 35 тысяч рублей).