Актер и звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов рассказал телеканалу НТВ о шокирующих событиях из своей жизни, ранее неизвестных зрителю. Подробности на днях были опубликованы на сайте канала

«Больница одна большая, морг был закрыт, и девушки попросили, чтобы я помог носить и складывать уже ушедших людей. Моя жена рожает, а я гружу тут трупы из реанимации», — вспомнил артист.

Раскрыл Добронравов и ранее неизвестные подробности своего детства, признавшись, что иногда пребывание дома бывало даже опасным.

«Батя очень сильно пил и очень часто бил маму. И мы так, по соседям скрывались. И я примерно знал, что он может сделать. Но когда мне исполнилось семь лет, батя поставил рюмку на стол и до гробовой доски больше не касался никогда», — вспомнил Добронравов.

Правда, полный отказ отца от спиртного детство маленького Федора радужным не сделало, а в чем-то даже наоборот, рассказал артист. С тех пор любая провинность могла обойтись крайне серьезным наказанием.

«[Отец] сказал: "Если, сынок, я узнаю, на одну ногу наступлю, за вторую потяну, разорву пополам и собакам выброшу". И мне этот образ выброшенного на съедение собакам так запал, я знал, что батя может сделать со мной, — я видел это в детстве», — заявил актер.

Совсем недавно — 11 сентября — Федору Добронравову исполнилось 60 лет. Артист в браке почти 40 лет, с женой познакомился во дворце творчества, куда в детстве ходил в цирковую секцию. Сейчас у пары двое взрослых сыновей и три внучки.