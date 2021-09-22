«У меня ген, что, если я начну жрать чей-то мозг, я не заболею какой-то страшной болячкой», — рассказала Лолита, уточнив, что даже не помнит название этой болезни, а мозги пока есть не пробовала.
«Ну и несклонность к вирусам, в том числе к ВИЧ, я отношусь к этой категории», — заявила она.
Ведущий переспросил артистку, уверена ли она, что относится к 1,6% населения земного шара, кто может похвастаться невосприимчивостью к ВИЧ, на что Милявская ответила утвердительно, заметив, что факт есть, а как использовать его, она не знает.
В том же интервью певица рассказала, что не чувствует себя старой, потому что этот комплекс уже пережила в 30 лет. А вот дожить Лолита собирается до 90 лет, правда, с оговоркой, что выглядеть будет на сегодняшние 57 и с полным сохранением половой функции.