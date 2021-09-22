Депутат отметил, что Украина уже идет по пути превращения в анти-Росиию, в источник постоянных угроз и провокаций против России. Он напомнил, что украинцы и русские — народ из одного корня, и отметил, что эта идея нуждается в своем воплощении и на законотворческом уровне.
«Я считаю, что мы будем развивать, конечно, все связанное с шагами по направлению переубеждения населения Украины. Мы должны будем действовать — как влиять на внутреннее происходящее на Украине, так и предлагать тем, кто не готов дальше терпеть, возможность натурализации в России», — сказал Затулин.
Он пояснил, что для этого разработан и закон о репатриации, который внесен на обсуждение в Госдуму.
Новый законопроект дает возможность украинцам без выхода из гражданства Украины прибегнуть к репатриации в Российскую Федерацию.
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