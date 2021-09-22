Основная задача Росcии в ближнем зарубежье - умиротворение ситуации на Украине, противостояние ее превращению в анти-Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Института стран СНГ Константин Затулин

«Не стерпится и не слюбится». Затулин о том, что России нужно делать с такой Украиной © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я считаю, что мы будем развивать, конечно, все связанное с шагами по направлению переубеждения населения Украины. Мы должны будем действовать — как влиять на внутреннее происходящее на Украине, так и предлагать тем, кто не готов дальше терпеть, возможность натурализации в России», — сказал Затулин.

Он пояснил, что для этого разработан и закон о репатриации, который внесен на обсуждение в Госдуму.

Новый законопроект дает возможность украинцам без выхода из гражданства Украины прибегнуть к репатриации в Российскую Федерацию.

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