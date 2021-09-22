США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности между тремя странами по Индо-Тихоокеанскому региону, которое получит название AUKUS. Три страны достигли договоренности по новому формату сотрудничества, который призван упростить обмен между ними передовыми военными технологиями.
Разведподразделения, некоммерческие организации будут проникать и делать свое дело, всячески подрывать и поджигать окружение России со всех сторон, подчеркнул эксперт.
«Россию и Китай собираются сдерживать вместе. Так легче выступить единым фронтом, так легче объединить Запад, удержать власть. России надо понимать, что это план противостояния России и Китаю, который до выборов президента был объявлен либеральным истеблишментом США», — уточнил Дробницкий.
На постсоветском пространстве будут устраивать хаос. Хаотизировать ситуацию США умеют. Это как раз то, что для России крайне опасно, уточнил политолог.
Если раньше у России не было повода заняться своим ближайшим окружением вплотную и довольно жестко, то сейчас — тот самый момент, когда уже пора, заключил собеседник издания.
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