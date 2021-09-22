России стоит ожидать неожиданностей и проблем не в связи с индо-тихоокеанским союзом США, Великобритании и Австралии, а с совсем другого направления, а именно от окружающих Россию стран. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина

Разведподразделения, некоммерческие организации будут проникать и делать свое дело, всячески подрывать и поджигать окружение России со всех сторон, подчеркнул эксперт.

«Россию и Китай собираются сдерживать вместе. Так легче выступить единым фронтом, так легче объединить Запад, удержать власть. России надо понимать, что это план противостояния России и Китаю, который до выборов президента был объявлен либеральным истеблишментом США», — уточнил Дробницкий.

На постсоветском пространстве будут устраивать хаос. Хаотизировать ситуацию США умеют. Это как раз то, что для России крайне опасно, уточнил политолог.

Если раньше у России не было повода заняться своим ближайшим окружением вплотную и довольно жестко, то сейчас — тот самый момент, когда уже пора, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.