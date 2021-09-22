Ранее Франция впервые в истории отозвала своих послов из США и Австралии. Поводом для этого стал отказ Канберры от закупок французских субмарин на общую сумму €56 млрд после заключения Австралией, США и Великобританией военного союза AUKUS.
Эта ситуация в очередной раз подтверждает, что антикитайские интересы англосаксов на первом месте, а интересы Европы — на втором и третьем, уточнил эксперт.
«Если Европа это поймет, она будет корректировать свою политику. Не то чтобы она станет союзником России, но она будет вести себя более аккуратно, осторожно и более независимо», — указал Акопов.
Что же касается самого военного блока, то это продолжение традиционной политики США по выстраиванию антикитайских блоков, Пекин к этому готов и для России он не несет прямой угрозы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.