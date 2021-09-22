Европа может повернуться в сторону Китая и России, если она сделает осознанный выбор и поймет, что втравливание ее в антикитайскую политику США очень опасно. Об этом рассказал обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев

Эта ситуация в очередной раз подтверждает, что антикитайские интересы англосаксов на первом месте, а интересы Европы — на втором и третьем, уточнил эксперт.

«Если Европа это поймет, она будет корректировать свою политику. Не то чтобы она станет союзником России, но она будет вести себя более аккуратно, осторожно и более независимо», — указал Акопов.

Что же касается самого военного блока, то это продолжение традиционной политики США по выстраиванию антикитайских блоков, Пекин к этому готов и для России он не несет прямой угрозы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.