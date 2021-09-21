Финансисты подчеркивают, что цены на Украине растут не только благодаря увеличению стоимости сырья, но и из-за повышения зарплат, в том числе по причине административных решений власти: повышения минимальной зарплаты, пересмотра выплат в здравоохранении и образовании.

Также повышение зарплат провоцирует отток квалифицированных кадров за рубеж в связи с оживлением миграционной активности после отмены локдауна во многих европейских странах, традиционно принимающих у себя большое число украинских гастарбайтеров.

Инфляция вернулась. Смогут ли власти Украины обуздать рост цен
Инфляция вернулась. Смогут ли власти Украины обуздать рост цен
© РИА Новости, Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
На этом фоне потребительский спрос остается устойчивым, что подтверждается высокими темпами роста розничной торговли, рекордными продажами автомобилей, ускорением импорта потребительских товаров, активизацией иностранного туризма, повышением цен на услуги и рядом других факторов, добавили в Нацбанке.