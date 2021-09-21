Финансисты подчеркивают, что цены на Украине растут не только благодаря увеличению стоимости сырья, но и из-за повышения зарплат, в том числе по причине административных решений власти: повышения минимальной зарплаты, пересмотра выплат в здравоохранении и образовании.
Также повышение зарплат провоцирует отток квалифицированных кадров за рубеж в связи с оживлением миграционной активности после отмены локдауна во многих европейских странах, традиционно принимающих у себя большое число украинских гастарбайтеров.
На этом фоне потребительский спрос остается устойчивым, что подтверждается высокими темпами роста розничной торговли, рекордными продажами автомобилей, ускорением импорта потребительских товаров, активизацией иностранного туризма, повышением цен на услуги и рядом других факторов, добавили в Нацбанке.