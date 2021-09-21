Рост потребительских цен на Украине случился из-за высоких темпов роста заработных плат, говорится в заявлении комитета по монетарной политике Национального банка страны, распространенном пресс-службой регулятора 20 сентября

Финансисты подчеркивают, что цены на Украине растут не только благодаря увеличению стоимости сырья, но и из-за повышения зарплат, в том числе по причине административных решений власти: повышения минимальной зарплаты, пересмотра выплат в здравоохранении и образовании.

Также повышение зарплат провоцирует отток квалифицированных кадров за рубеж в связи с оживлением миграционной активности после отмены локдауна во многих европейских странах, традиционно принимающих у себя большое число украинских гастарбайтеров.