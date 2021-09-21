Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук по телефону поздравил председателя «Единой Росси» Дмитрия Медведева с победой партии на выборах, говорится в сообщении пресс-службы ЕР 12 сентября

Виктор Медведчук: Какой может быть Украина? Какой быть Украине? © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

«Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой отечественной войне», — добавил украинский политик.

По его мнению, «все это является лучшим залогом для того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств».