Медведчук заявил, что межпартийный политический диалог поможет нормализации отношений между Москвой и Киевом, в том числе в восстановлении экономического сотрудничества между странами.
«Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой отечественной войне», — добавил украинский политик.
По его мнению, «все это является лучшим залогом для того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств».