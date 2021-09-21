Президент США Джо Байден должен быть отправлен под суд за мошенничество в сфере климатических соглашений, сказал новоизбранный депутат Госдумы Анатолий Вассерман в эфире Youtube-канала Украина.ру 12 сентября

Вассерман пояснил, что одной из его главных инициатив в Государственной думе будет предложение «признать парниковую теорию глобального потепления, впервые опровергнутую еще век назад, не просто ложью, а мошенничеством, то есть ложью с целью наживы».

В связи этим у него уже подготовлен план действий, которые следует предпринять Москве для того, чтобы исправить ситуацию.

«Вывести РФ из всех соглашений, так или иначе опирающихся на эту теорию, предложить другим странам сделать то же самое, ну а рекламистов этой теории вроде бывшего вице-президента Гора и бывшего вице-президента, а ныне президента Байдена, судить за мошенничество», — подчеркнул Вассерман.

Последствия теракта 11.09.2001. Моральная деградация США и климатические катастрофы © REUTERS, Ray Stubblebine/File Photo Владимира Путина в сфере сокращения выбросов углекислого газа.

Путин в частности отмечал, что Россия намерена наращивать объемы утилизации попутного газа и продолжит программу экологической модернизации экономики.