Президент США Джо Байден заявил о важности защиты прав секс-меньшинств во всем мире. Об этом он сказал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, передает 21 сентября РИА Новости

В Нью-Йорке проводится Генеральная Ассамблея ООН, в рамках форума политики высказываются об актуальных международных проблемах. «Мы все должны встать на защиту прав представителей LGBTQI (ЛГБТКИ — лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квир и интерсекс-люди. — Ред.), чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня или Камерун или другая точка мира», — заявил Байден. Опасные ценности. Как американцы оберегают своих от гей-парадов на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Рамзан Кадыров в интервью HBO сказал, что, по его данным, в Чечне нет геев, «а если есть, заберите их в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас». Он также назвал ложью заявления западных СМИ о преследовании геев в Чечне.