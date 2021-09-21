В Нью-Йорке проводится Генеральная Ассамблея ООН, в рамках форума политики высказываются об актуальных международных проблемах.
«Мы все должны встать на защиту прав представителей LGBTQI (ЛГБТКИ — лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квир и интерсекс-люди. — Ред.), чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня или Камерун или другая точка мира», — заявил Байден.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью HBO сказал, что, по его данным, в Чечне нет геев, «а если есть, заберите их в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас». Он также назвал ложью заявления западных СМИ о преследовании геев в Чечне.