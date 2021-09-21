Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №5266, вносящий масштабные изменения в трудовое законодательство страны, сообщает информагентство «Украинские новости» 21 сентября

Среди прочего в документе указывается, что в требованиях к соискателю запрещено выдвигать требования по признакам расы, цвета кожи, возраста, пола и сексуальной ориентации.

Кроме того, в случае окончательного одобрения законопроекта парламентом в текущем виде работодателям нельзя будет выдвигать условия соискателям относительно состоянии здоровья, инвалидности, подозрении или наличии заболевания ВИЧ/СПИД.

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Запрещается также отказ в приеме на работу без каких-либо мотивов или по основаниям, не относящимся к квалификации или профессиональным качествам работника.