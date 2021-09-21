Среди прочего в документе указывается, что в требованиях к соискателю запрещено выдвигать требования по признакам расы, цвета кожи, возраста, пола и сексуальной ориентации.
Кроме того, в случае окончательного одобрения законопроекта парламентом в текущем виде работодателям нельзя будет выдвигать условия соискателям относительно состоянии здоровья, инвалидности, подозрении или наличии заболевания ВИЧ/СПИД.
Также запрещается ставить условием приема на работу политические, религиозные и другие убеждения, а также выдвигать требования к языку, на котором говорит кандидат, за исключением тех случаев, когда это напрямую связано с исполнением профессиональных обязанностей.
Запрещается также отказ в приеме на работу без каких-либо мотивов или по основаниям, не относящимся к квалификации или профессиональным качествам работника.