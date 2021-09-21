Ранее Ватерландер заявил, что намерен оставить «Нафтогаз» из-за нежелания работать в команде главы компании Юрия Витренко, против которого высказались США и ЕС, однако вопреки этому правительство отказалось увольнять председателя правления госкомпании.
«На мой взгляд, "Нафтогаз" стабильно генерирует наличные. Добыча газа стоит нам около 1 гривны за кубический метр. Мы продаем газ по 7 гривен за кубометр украинским домохозяйствам и предприятиям ТКЭ», — сказал топ-менеджер.
Он также сокрушался, что компания теряет 13 грн с каждого кубометра, так как цена газа для промышленных потребителей составляла 20 грн/за куб — почти в три раза больше.
Пресс-служба «Нафтогаза» уже заявила, что цифры, приведенные Ватерландером, якобы «не соответствуют действительности», однако отказалась озвучить свою версию себестоимости добычи газа, отметив лишь, что эти данные будут впоследствии указаны в финплане компании.