Главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер рассказал, что украинским домохозяйствам продают газ в семь раз дороже его себестоимости. Его слова прозвучали в интервью изданию «Экономическая правда», опубликованном 21 сентября

Ранее Ватерландер заявил, что намерен оставить «Нафтогаз» из-за нежелания работать в команде главы компании Юрия Витренко, против которого высказались США и ЕС, однако вопреки этому правительство отказалось увольнять председателя правления госкомпании.

«На мой взгляд, "Нафтогаз" стабильно генерирует наличные. Добыча газа стоит нам около 1 гривны за кубический метр. Мы продаем газ по 7 гривен за кубометр украинским домохозяйствам и предприятиям ТКЭ», — сказал топ-менеджер.

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Пресс-служба «Нафтогаза» уже заявила, что цифры, приведенные Ватерландером, якобы «не соответствуют действительности», однако отказалась озвучить свою версию себестоимости добычи газа, отметив лишь, что эти данные будут впоследствии указаны в финплане компании.