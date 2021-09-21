Певице с украинскими корнями Любови Успенской вменили нарушение авторских прав и попытку нажиться за чужой счет — такую информацию 21 сентября опубликовали «Дни.ру»

Успенская лишена права исполнять композицию «По полюшку» авторства Наталья Лапиной. По ее словам, песню она написала для себя, но жила на тот момент в США, поэтому решила предложить трек коллегам.

Основных претендентов на будущий хит было два — Ирина Аллегрова и Любовь Успенская. Вторая пообещала щедрые отчисления и в итоге получила «Полюшко» в репертуар. Песня стала популярной, но денег, по словам Лапиной, она так и не увидела.

Автор также отметила, что должна была получить отчеты по ротации композиции, но и это не было сделано. В итоге Лапина добилась запрета, заявила, что такого мошенничества не видела никогда, Успенскую назвала «непорядочной», а систему «подлой».

Автор песни рассказала, что пыталась решить вопрос полюбовно, но директор певицы только накричал на нее, заявив, что это она должна Успенской, так как только благодаря ей Лапина «вылезла из грязи в князи».