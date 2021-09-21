Главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер признал, что поставил в известность наблюдательный совет компании о своем желании уйти в отставку. Его слова приводит украинское издание «Экономическая правда» 21 сентября

Ранее иностранные члены набсовета «Нафтогаза» попытались отправить в отставку главу компании Юрия Витренко, а когда это не получилось, объявили об уходе из компании. В связи с этим решил уйти и Ватерландер.

«Я написал письмо наблюдательному совету компании, в котором отметил, что больше не чувствую, что могу работать эффективно… Чтобы разрешить ситуацию, возможным решением станет мое увольнение», — сказал он.

Энергоэксперт Землянский предположил, что начнется в «Нафтогазе» в ближайшее время © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Петер Ван Дрилл. О намерениях украинских менеджеров компании ему, по его словам, ничего не известно.

Он также заявил, что не хочет быть «частью нелегальной игры», после того, как Запад назвал назначение Витренко главой «Нафтогаза» незаконным, а украинское правительство проигнорировало эти сигналы.