«Мы с фракцией внимательно изучили повестку дня, очень унизительную лоббистскую повестку дня, где начинается разрушение Трудового кодекса, где у работающих людей отбираются последние права и много других коррупционных вещей. Но нет внимания к тому, что инфляция в стране достигла таких пределов, что 50% доходов украинцев идет на еду. Для сравнения, в Германии — 10%», — отметила Тимошенко.
Кроме того, по ее словам, местные бюджеты придут к банкротству, если начнут компенсировать разницу в тарифах на тепло, как того требует решение «Нафтогаза». Райгазы и горгазы, отметила Тимошенко, не смогут эффективно обслуживать потребителей.
Ранее сообщалось, что за год на Украине размер платежки за коммуналку вырос более чем на треть. В частности, цены на электроэнергию за год выросли на 36,6%, на газ — на 96,1%.