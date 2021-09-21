Парламентская повестка и законодательные инициативы грозят нарушением трудовых прав. Об этом 21 сентября заявила с трибуны Верховной Рады лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выступление которой транслировал телеканал «Рада»

Тимошенко окрестила бюджет-2022 Украины продолжением эпохи бедности © Юлия Тимошенко/скрин видео Facebook

Кроме того, по ее словам, местные бюджеты придут к банкротству, если начнут компенсировать разницу в тарифах на тепло, как того требует решение «Нафтогаза». Райгазы и горгазы, отметила Тимошенко, не смогут эффективно обслуживать потребителей.

Ранее сообщалось, что за год на Украине размер платежки за коммуналку вырос более чем на треть. В частности, цены на электроэнергию за год выросли на 36,6%, на газ — на 96,1%.