Бывший вице-премьер Украины Павел Розенко, работавший при премьере Владимире Гройсмане, назвал оппозиционность спикера Рады Дмитрия Разумкова политической технологией Офиса президента Владимира Зеленского для отвлечения внимания граждан. Об этом он заявил 20 сентября в эфире телеканала «Наш»

«Мы 2,5 года живем в условиях сериала, где постоянно идут розыгрыши и комбинации. Я не исключаю, что сегодняшнее напряжение с Разумковым, это тоже абсолютная политическая технология, где есть внутренняя договоренность, что Офис президента делает вид, что он борется с Разумковым, а Разумков делает вид, что против него борется Офис президента», — заявил Розенко.

Спикер Рады Дмитрий Разумков: особенности нового политического проекта © Facebook, Верховна Рада України

Ранее глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко сказал, что высказывания и действия спикера Разумкова идут вразрез с политической позицией власти.

Спикер в частности передал скандальный закон об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию, что вызвало резкую критику как со стороны Офиса президента, так и со стороны партийного руководства «Слуги народа».

Разумков также обращался к антикоррупционным органам Украины, чтобы они проверили информацию о сборе голосов за его отставку с дополнительной финансовой мотивацией депутатов.