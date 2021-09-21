«Мы 2,5 года живем в условиях сериала, где постоянно идут розыгрыши и комбинации. Я не исключаю, что сегодняшнее напряжение с Разумковым, это тоже абсолютная политическая технология, где есть внутренняя договоренность, что Офис президента делает вид, что он борется с Разумковым, а Разумков делает вид, что против него борется Офис президента», — заявил Розенко.
Он отметил, что подтверждением его словам является то, что у Разумкова нет своей команды. И он по-прежнему принадлежит команде Зеленского.
Ранее глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко сказал, что высказывания и действия спикера Разумкова идут вразрез с политической позицией власти.
Спикер в частности передал скандальный закон об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию, что вызвало резкую критику как со стороны Офиса президента, так и со стороны партийного руководства «Слуги народа».
Разумков также обращался к антикоррупционным органам Украины, чтобы они проверили информацию о сборе голосов за его отставку с дополнительной финансовой мотивацией депутатов.