Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко впервые за текущий созыв прибыл на работу в парламент в окружении собственной охраны. Об этом 21 сентября сообщают украинские «Вести», которые обнародовали в Telegram соответствующее видео

«Не знаем, что спустя 2,5 года начало угрожать Петру Алексеевичу, но сегодня он окружил себя личной охраной даже в кулуарах Рады. Её заметил журналист Валентин Банных», — говорится в сообщении.

В Днепре провокаторы чуть не сорвали мероприятие Порошенко © eurosolidarity.org

Ранее один из адвокатов Порошенко Илья Новиков сообщил, что против его клиента возбуждено минимум 58 дел, но «на самом деле их может быть еще больше». В 2020 году Порошенко допросили. Во время допроса он заявил о факте подрыва его деловой репутации и причинении ему морального вреда.