«Не знаем, что спустя 2,5 года начало угрожать Петру Алексеевичу, но сегодня он окружил себя личной охраной даже в кулуарах Рады. Её заметил журналист Валентин Банных», — говорится в сообщении.
На видео Порошенко общается с коллегами-депутатами. В это время по разные от него стороны стоят два охранника, которые внимательно изучают обстановку. После того как политик заканчивает разговор, охрана перемещается в присущей ей манере.
Ранее один из адвокатов Порошенко Илья Новиков сообщил, что против его клиента возбуждено минимум 58 дел, но «на самом деле их может быть еще больше». В 2020 году Порошенко допросили. Во время допроса он заявил о факте подрыва его деловой репутации и причинении ему морального вреда.