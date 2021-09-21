«Зеленский собирает свою фракцию на новое обучение в Трускавце, как было летом 2019 года. Встреча продлится до второго октября. На ней, как ожидают в Слуге, будет большой разговор про будущее, в том числе про кадровые решения», — говорится в сообщении.

Зеленский откровенно высказался о поставках систем ПВО «Железный купол» на Украину
Зеленский откровенно высказался о поставках систем ПВО «Железный купол» на Украину
© commons.wikimedia.org, Avichai Socher
После победы на выборах президента в 2019 году Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и объявил досрочные выборы в парламент, на которых одержала убедительную победу его партия «Слуга народа».

Впервые в истории в Верховной Раде было образовано однопартийное конституционное большинство, что позволяло Зеленскому проводить любые изменения в конституцию страны.

Тогда в парламент прошли в большинстве своем непрофессиональные политики, среди которых были свадебный фотограф, тамада, ведущий кулинарного шоу, хакер и школьный учитель, а также представители малого и среднего бизнеса, журналисты, ставленники различных олигархов.

Разумков тормозит инициативы Зеленского - советник главы Офиса президента
Разумков тормозит инициативы Зеленского - советник главы Офиса президента
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Так как политического опыта у них не было, Зеленский в 2019 году собрал их всех на курорте в Трускавце и провел семинар, на котором народным избранникам попытались объяснить особенности их новой работы. Однако, судя по итогам работы фракции, обучение трудно назвать успешным.

Впоследствии фракция «развалилась» на несколько группировок, связанных с различными финансово-промышленными группами.

Из-за этого украинскому президенту пришлось ситуативно вступать в коалицию даже со своим антагонистом Петром Порошенко ради принятия ряда непопулярных законов, в частности, скандального закона о продаже сельхозугодий.  

Некоторые представители фракции, как, например, спикер Рады Дмитрий Разумков, и вовсе начали строить самостоятельную политическую карьеру. 