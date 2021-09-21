Президент Украины Владимир Зеленский соберет фракцию «Слуга народа» на обучение в Трускавце, сообщила «Украинская правда» в Telegram 21 сентября со ссылкой на свои источники

«Зеленский собирает свою фракцию на новое обучение в Трускавце, как было летом 2019 года. Встреча продлится до второго октября. На ней, как ожидают в Слуге, будет большой разговор про будущее, в том числе про кадровые решения», — говорится в сообщении.

Зеленский откровенно высказался о поставках систем ПВО «Железный купол» на Украину © commons.wikimedia.org, Avichai Socher

Впервые в истории в Верховной Раде было образовано однопартийное конституционное большинство, что позволяло Зеленскому проводить любые изменения в конституцию страны.

Тогда в парламент прошли в большинстве своем непрофессиональные политики, среди которых были свадебный фотограф, тамада, ведущий кулинарного шоу, хакер и школьный учитель, а также представители малого и среднего бизнеса, журналисты, ставленники различных олигархов.

Разумков тормозит инициативы Зеленского - советник главы Офиса президента © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Впоследствии фракция «развалилась» на несколько группировок, связанных с различными финансово-промышленными группами.

Из-за этого украинскому президенту пришлось ситуативно вступать в коалицию даже со своим антагонистом Петром Порошенко ради принятия ряда непопулярных законов, в частности, скандального закона о продаже сельхозугодий.

Некоторые представители фракции, как, например, спикер Рады Дмитрий Разумков, и вовсе начали строить самостоятельную политическую карьеру.