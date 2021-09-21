«Зеленский собирает свою фракцию на новое обучение в Трускавце, как было летом 2019 года. Встреча продлится до второго октября. На ней, как ожидают в Слуге, будет большой разговор про будущее, в том числе про кадровые решения», — говорится в сообщении.
После победы на выборах президента в 2019 году Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и объявил досрочные выборы в парламент, на которых одержала убедительную победу его партия «Слуга народа».
Впервые в истории в Верховной Раде было образовано однопартийное конституционное большинство, что позволяло Зеленскому проводить любые изменения в конституцию страны.
Тогда в парламент прошли в большинстве своем непрофессиональные политики, среди которых были свадебный фотограф, тамада, ведущий кулинарного шоу, хакер и школьный учитель, а также представители малого и среднего бизнеса, журналисты, ставленники различных олигархов.
Так как политического опыта у них не было, Зеленский в 2019 году собрал их всех на курорте в Трускавце и провел семинар, на котором народным избранникам попытались объяснить особенности их новой работы. Однако, судя по итогам работы фракции, обучение трудно назвать успешным.
Впоследствии фракция «развалилась» на несколько группировок, связанных с различными финансово-промышленными группами.
Из-за этого украинскому президенту пришлось ситуативно вступать в коалицию даже со своим антагонистом Петром Порошенко ради принятия ряда непопулярных законов, в частности, скандального закона о продаже сельхозугодий.
Некоторые представители фракции, как, например, спикер Рады Дмитрий Разумков, и вовсе начали строить самостоятельную политическую карьеру.