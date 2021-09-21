Британская полиция заявила, что к отравлению экс-офицера ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году причастен генерал ГРУ Денис Сергеев. Об этом 21 сентября сообщает Independent

Скрипалей отправили жить в Новую Зеландию под другими именами © РИА Новости, Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк Сергей и Юлия Скрипали в 2018 году были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

По данным британской полиции, Сергеев действовал под псевдонимом Сергей Федотов. Он якобы командовал предполагаемыми отравителями Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Прокуратура Великобритании также обвинила Сергеева в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений сотруднику полиции и использовании химического оружия.

Представители властей Великобритании обвиняют высшее руководство России в организации отравления. Ранее Лондон ввел санкции против семи сотрудников ФСБ в связи с делами Алексея Навального и Сергея Скрипаля. Москва отрицает какую-либо причастность к инциденту.