Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется вмешаться в конфликт между спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и своей партией «Слуга народа», прибегнув к жестким методам, если напряжение будет нарастать. Об этом 21 сентября заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию «Главком»

Тимошенко окрестила бюджет-2022 Украины продолжением эпохи бедности © Юлия Тимошенко/скрин видео Facebook Виктора Медведчука и связанных с ним телеканалов, имплементации земельной реформы и законопроекта о деолигархизации.

«Если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту. С жесткими решениями», — заявил Подоляк, не уточнив, какие именно жесткие решения имеются в виду.

При этом советник не стал говорить об отставках парламента или членов правительства, отметив, что это внутренние дела парламента и Кабинета министров.

Ранее Подоляк заявил, что Разумков тормозит ключевые инициативы президента Украины Владимира Зеленского в интересах определенных лиц. Кроме Подоляка о том, что высказывания и действия спикера Разумкова идут вразрез с политической силой власти, также заявил глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.