Он пояснил, что разногласия возникли из-за нежелания Разумкова голосовать на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) за введение санкций в отношении оппозиционного политика и депутата Рады Виктора Медведчука и связанных с ним телеканалов, имплементации земельной реформы и законопроекта о деолигархизации.
«Если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту. С жесткими решениями», — заявил Подоляк, не уточнив, какие именно жесткие решения имеются в виду.
При этом советник не стал говорить об отставках парламента или членов правительства, отметив, что это внутренние дела парламента и Кабинета министров.
Ранее Подоляк заявил, что Разумков тормозит ключевые инициативы президента Украины Владимира Зеленского в интересах определенных лиц. Кроме Подоляка о том, что высказывания и действия спикера Разумкова идут вразрез с политической силой власти, также заявил глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко.