Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала депутатов Верховной Рады срочно внести в проект бюджета страны на следующий год правки. Ее выступление 21 сентября с трибуны парламента транслировал телеканал «Рада»

«Тут не идет речь о том, что люди уже не могут выживать за те копейки, которые вы им оставляете. И в бюджете на следующий год снова эпоха бедности продолжается в полном объеме… В стране, которую люди называют бардак, он достиг апогея», — заявила она.

Рабинович объяснил, почему Украину ждет «бюджет нищеты» © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что проект бюджета Украины на следующий год точно повторяет два последних, поскольку большая часть расходов пойдет на внутреннюю безопасность, а остальное будет потрачено на покрытие внешних долгов. По его словам, средств на развитие страны просто нет.

В госбюджете Украины на 2022 год расходы превышают доходы на 200 млрд гривен (около 500 млрд рублей). Дефицит госбюджета рассчитан на уровне 3,5%. Рост ВВП составит 3,8%, инфляция — 6,2%, средняя зарплата — 15,2 тысячи гривен (около 35 тысяч рублей).