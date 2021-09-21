Режиссер отметил, что ему было интересно снимать фильм о Брестской крепости в том числе потому, что среди ее защитников были люди невероятного количества национальностей, поэтому это пример дружбы народов, проверенной временем.
«Несмотря на то, что во время войны многих чеченцев депортировали в Казахстан, там (в Брестской крепости — ред.) был кавалерийский чеченский взвод комсомольский, который одним из первых принял этот бой, об этом тоже умалчивалось. Чеченцы объявили Гитлеру джихад, такое было впервые», — рассказал Котт.
Он признался, что несмотря на изучение истории Брестской крепости, по-настоящему ничего не знал о ней, пока сам не оказался там на съемках. По его словам, всякий, кто принимает бой — уже герой, и современным детям необходимы экскурсии в подобные исторические места.
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