Во время Великой Отечественной войны дружба народов в СССР выдержала серьезнейшую проверку, рассказал в интервью изданию Украина.ру режиссер и сценарист Александр Котт

Дружба народов – лекарство против войны. Дети ташкентца Шамахмудова © РИА Новости, Дмитрий Чернов / Перейти в фотобанк

«Несмотря на то, что во время войны многих чеченцев депортировали в Казахстан, там (в Брестской крепости — ред.) был кавалерийский чеченский взвод комсомольский, который одним из первых принял этот бой, об этом тоже умалчивалось. Чеченцы объявили Гитлеру джихад, такое было впервые», — рассказал Котт.

Он признался, что несмотря на изучение истории Брестской крепости, по-настоящему ничего не знал о ней, пока сам не оказался там на съемках. По его словам, всякий, кто принимает бой — уже герой, и современным детям необходимы экскурсии в подобные исторические места.

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