Ранее в МИД Турции заявили, что выборы в Государственную Думу на территории Крыма для Анкары не имеют юридической силы.
«В целом Крым — это та ситуация, которая находится за рамками каких-то возможных обсуждений», — подчеркнул Песков.
В то же время он отметил, что по теме Крыма позиции России и Турции диаметральным образом расходятся.
«Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся в то же время, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел», — добавил Песков.
По его словам, Турция остается партнером России, и, хотя есть существенные вопросы, по которым наличествуют разногласия, это не является препятствием для развития всего комплекса двусторонних отношений.