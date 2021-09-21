Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле сожалеют о позиции Турции по Крыму, и выразил надежду на ее изменение в будущем. Его слова приводит РИА Новости 21 сентября

Ранее в МИД Турции заявили, что выборы в Государственную Думу на территории Крыма для Анкары не имеют юридической силы.

«В целом Крым — это та ситуация, которая находится за рамками каких-то возможных обсуждений», — подчеркнул Песков.

РФ сделает выводы после непризнания Турцией выборов в Крыму - МИД © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

«Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся в то же время, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел», — добавил Песков.

По его словам, Турция остается партнером России, и, хотя есть существенные вопросы, по которым наличествуют разногласия, это не является препятствием для развития всего комплекса двусторонних отношений.