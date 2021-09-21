Президент Украины Владимир Зеленский назвал «сигналами от США» неподтвержденные сообщения в прессе о возможной передаче Киеву систем противовоздушной обороны, однако признал, что каких-либо переговоров об этом не было. Его слова прозвучали в эфире Телеканала «Дом» 21 сентября

Разжигая войну. 300 миллионов долларов от США и летальное оружие для Киева © commons.wikimedia.org/пресс-служба президента Украины

«Мы с вами слышали некоторые сигналы относительно поддержки ракетной программы Украины. Я имею в виду, что о «Железном куполе» рано говорить, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от Соединенных Штатов Америки», — сказал украинский президент.

По его словам, он ждет позитивных результатов от предстоящего визита на Украину официальной делегации США во главе с министром обороны Ллойдом Остином.

Зеленский высказал предположение, что на этой встрече будут приняты решения по части плана трансформации Вооруженных сил Украины.

В армии Соединенных Штатов уже два года не могут разобраться с управлением двух систем «Железный купол», которые приобрели в 2019 году по требованию Конгресса.

Военные не могут интегрировать израильскую систему в новую сеть командования и управления, так как «Железный купол» изначально не проектировался для этого.

Именно по этой причине Вашингтон намерен избавиться от данных комплексов, передав их Украине, отмечало издание Politico.

При этом разработанная для уничтожения самодельных неуправляемых ракет, которыми время от времени бомбардируют Израиль палестинцы, система «Железный купол» не сможет остановить российские высокотехнологичные ракеты в случае, если Киев решится на полномасштабный конфликт с Москвой.

Ополченцы ДНР и ЛНР никогда не использовали ракеты в ходе гражданского конфликта в Донбассе, поэтому от их обстрелов «Железный купол» тоже не защитит.