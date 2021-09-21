«В ИЯДе до сих пор работают мои сокурсники, которые не уехали за границу заниматься наукой. Но не унывайте, друзья. Финансирование, которое у вас забрали, нужно для Университета Будущего (Зеленский) и для восстановления ядерного потенциала Украины (Арахамия)!» — написал он.
Также Чемерис обнародовал соответствующий указ Национальной академии наук Украины и сообщил, что помещение и земля Института перейдут «в надежные руки».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как вице-премьер Михаил Федоров придумал привлечь внимание специалистов ІТ-сферы крупных белорусских компаний, чтобы они захотели перебраться работать на Украину.
Также Зеленский заявил, что будущий анонсируемый президентский университет будет не полностью подчиняться Министерству образования страны.