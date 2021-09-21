Сотрудников Института ядерных исследований Украины (ИЯД) отправляют в неоплачиваемый отпуск из-за нехватки финансирования. Об этом 21 сентября сообщил правозащитник Владимир Чемерис в своем Telegram-канале

Правозащитник Чемерис ответил на вопрос, что было бы, если бы СССР продолжил существовать © РИА Новости, Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Также Чемерис обнародовал соответствующий указ Национальной академии наук Украины и сообщил, что помещение и земля Института перейдут «в надежные руки».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как вице-премьер Михаил Федоров придумал привлечь внимание специалистов ІТ-сферы крупных белорусских компаний, чтобы они захотели перебраться работать на Украину.

Также Зеленский заявил, что будущий анонсируемый президентский университет будет не полностью подчиняться Министерству образования страны.