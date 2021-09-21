Для проверки сала нужно захватить с собой в магазин или на рынок спичку. Проткните выбранный кусок лакомства.
Если спичка входит в продукт легко или с незначительным сопротивлением, такое сало можно брать.
Шкурка сала также должна легко пройти тест со спичкой. Несмотря на то, что она упругая, ее должно быть несложно проткнуть.
Кроме того, попросите продавца отрезать маленький кусочек сала. Так вы сможете проверить его на ощупь — оно не должно быть жестким, липким или влажным.
Также необходимо учитывать, с какой части свиной тушки отрезано сало. Сало с щек и шеи свиньи будет жестче, а с боков и спины — более мягким.