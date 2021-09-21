Какой способ поможет при покупке отличить вкусное сало от горького, сообщил сайт belnovosti.by 20 сентября

Кровянка, затирка, сало в шоколаде: пугающая иностранцев украинская еда © chocosite.ru

Если спичка входит в продукт легко или с незначительным сопротивлением, такое сало можно брать.

Шкурка сала также должна легко пройти тест со спичкой. Несмотря на то, что она упругая, ее должно быть несложно проткнуть.

Кроме того, попросите продавца отрезать маленький кусочек сала. Так вы сможете проверить его на ощупь — оно не должно быть жестким, липким или влажным.

Также необходимо учитывать, с какой части свиной тушки отрезано сало. Сало с щек и шеи свиньи будет жестче, а с боков и спины — более мягким.