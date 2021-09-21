Исполнительница не стала скрывать, что не так давно они с супругом продюсером Константином Меладзе купили дом в Италии, куда ездят при любом удобном случае.
«Я много времени провожу в Италии, особенно летом, естественно. Много времени я также провожу в самолетах», — сказала Брежнева.
Однако, призналась она, есть место, куда она едет с большим удовольствием и делает это чаще, — это столица родной страны.
«Если говорить о месте, где я чаще всего бываю, то это Киев. Из-за локдаунов мы не везде всей семьей можем передвигаться, ну и, кроме того, я скучаю по подругам, по маме», — призналась артистка.
При этом в США, где живет ее старшая дочь Соня, Брежнева пока больше не летает, такой возможности нет.
«Сложно переживаю разлуку, мы с ней недавно разговаривали по видео час сорок, потому что просто мы не можем наговориться. У меня закончилась американская виза, и сейчас не дают туристические визы. Последний раз мы виделись в июле», — сказала Брежнева.