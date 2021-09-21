Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что согласно Конституции Украины жителям Донбасса не могут запретить говорить по-русски, но им все равно придется говорить по-украински, поскольку этого требует закон. Его слова прозвучали 20 сентября в эфире телеканала «Наш»

«Помните, что никто не запрещает вам говорить на русском языке, и согласно 10-й статье Конституции вы можете пользоваться русским языком и всеми другими языками так, как вам заблагорассудится на уровне частном. А на государственном уровне законодательство Украины таково, что мы вынуждены пользоваться… В хорошем смысле… Даже русскоязычные люди от рождения, такие как я, например, должны пользоваться украинским языком. Таково законодательство этой страны», — заявил он.

«Отделим зерна от плевел»: Арестович хочет натравить спецслужбы на жителей ДНР и ЛНР © Алексей Арестович/Фейсбук Арестович пообещал первым поддержать таких людей публично.

Ранее Арестович заявил, что закон о государственном языке вызывает чувство враждебности, что указывает на ложный путь развития Украины.

С 16 июля 2022 года на Украине начали штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания.

Закон «о тотальной украинизации» был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке. Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.