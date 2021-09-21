«Помните, что никто не запрещает вам говорить на русском языке, и согласно 10-й статье Конституции вы можете пользоваться русским языком и всеми другими языками так, как вам заблагорассудится на уровне частном. А на государственном уровне законодательство Украины таково, что мы вынуждены пользоваться… В хорошем смысле… Даже русскоязычные люди от рождения, такие как я, например, должны пользоваться украинским языком. Таково законодательство этой страны», — заявил он.
При этом он предложил обратиться в украинский суд, когда происходит ущемление, поскольку «это нельзя оставлять без последствий». Арестович пообещал первым поддержать таких людей публично.
Ранее Арестович заявил, что закон о государственном языке вызывает чувство враждебности, что указывает на ложный путь развития Украины.
С 16 июля 2022 года на Украине начали штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания.
Закон «о тотальной украинизации» был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке. Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.