Закон о государственном языке вызывает чувство враждебности, что указывает на ложный путь развития Украины. Об этом 20 сентября заявил советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш»

«Даже если есть несовершенный [языковой] закон, мы должны его выполнять, пока он такой есть. Это не оговаривается. Мы его будем выполнять таким, какой он есть. Но как разумные люди мы должны посмотреть на последствия этого закона, на основания и выводы, и мы можем сказать, что в основаниях есть много ресентимента, который не красит нацию в XXI столетии, а в выводах есть много того, что нас повело немножко не тем путём», — сказал Арестович.

Историк Гайда рассказал, когда Украина окончательно изживет на своей территории русский язык © Андрей Волошин / Андрей Волошин / Перейти в фотобанк

С 16 июля 2022 года на Украине начали штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания.

Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года. В начале прошлого года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке. Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.