Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предположил, что правительство может ввести в стране обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных групп населения. Об этом он сказал 20 сентября в ток-шоу «Свобода слова» на ICTV

Врач разоблачила украинский фейк о жутких последствиях вакцинации © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

«Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных», — сказал Ляшко.

Министр отметил, что принудительную вакцинацию допускает закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней». Кроме того, он анонсировал, что в будущем на Украине могут начать вакцинацию подростков старше 12 лет.

Также Ляшко сообщил, что Украина перейдет в «желтую» зону карантина с 23 сентября.

Ранее депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Михаил Радуцкий обвинил Россию в том, что часть населения на Украине не хочет вакцинироваться от коронавируса.