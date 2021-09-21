По словам главы минздрава, пока вакцинация остается добровольной, однако в правительстве не исключают возможности введения обязательной вакцинации для представителей ряда профессий.
«Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных», — сказал Ляшко.
Министр отметил, что принудительную вакцинацию допускает закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней». Кроме того, он анонсировал, что в будущем на Украине могут начать вакцинацию подростков старше 12 лет.
Также Ляшко сообщил, что Украина перейдет в «желтую» зону карантина с 23 сентября.
Ранее депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Михаил Радуцкий обвинил Россию в том, что часть населения на Украине не хочет вакцинироваться от коронавируса.