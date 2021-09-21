На вопрос журналиста о том, верит ли он в эффективность ООН для решения проблемы, Зеленский ответил — «Сложно сказать».
«И мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность», — сказал украинский лидер.
Он также отметил, что ввиду сложившейся геополитической ситуации он «трясет весь мир».
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. При этом сами жители Крыма в 2014 году в подавляющем большинстве высказались за воссоединение с РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.