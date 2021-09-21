Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нью-Йорк выразил сомнение относительно эффективности площадки ООН для решения проблем, касающихся Донбасса и Крыма. Об этом 21 сентября он рассказал в комментарии телеканалу «Дом»

На вопрос журналиста о том, верит ли он в эффективность ООН для решения проблемы, Зеленский ответил — «Сложно сказать».

«И мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность», — сказал украинский лидер.

Он также отметил, что ввиду сложившейся геополитической ситуации он «трясет весь мир».

Зеленский встретится с президентами Польши и Молдавии © пресс-служба президента Украины

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. При этом сами жители Крыма в 2014 году в подавляющем большинстве высказались за воссоединение с РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.