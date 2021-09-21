Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начинает на Украине работу по пересмотру программы финансирования. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба МВФ

«Миссия МВФ начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме», — сообщил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

Зеленский использует деньги МВФ на «сохранение своего кресла» - Загородний © Facebook, zelenskiy95

В августе МВФ перевел Украине более 2,7 млрд долларов в результате распределения специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках помощи странам-участницам МВФ в преодолении последствий коронавируса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ноябре-декабре 2021 года МВФ перечислит стране транш в размере 750 млн долларов.

Он отметил, что от властей Украины ожидается завершение действия в конце марта или в конце отопительного сезона ограничения цены на газ для населения в 6,99 грн (19,19 руб.) за кубометр, согласование макропоказателей 2022-2023 годов, продолжение судебной реформы и принятие закона о Национальном антикоррупционном бюро.