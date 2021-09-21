Для США превращение Украины в «Новый Израиль», как мечтают некоторые в Киеве, очень опасно. США с 2014 года говорили, что нужно вооружать Украину для сдерживания России, но адекватные западные эксперты всегда возражали, что это провоцирование Москвы на вмешательство. Об этом рассказал обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов в интервью Украина.ру

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Дмитрий Кулеба заявил, что поскольку в Киеве больше не верят Западу, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Украине нужно научиться становиться гибким военным государством — таким, как Израиль.

На Западе понимают, что есть черта, перейдя которую, США потеряют контроль над ситуацией и спровоцируют Россию на военное решение вопроса, и Россия это тоже давала понять неоднократно, поэтому нет вариантов, при которых Украина станет мощной военной державой, управляемой Штатами, подчеркнул эксперт.

«Это очень опасная игра для Штатов, для которых сдерживание Китая является целью номер 1 на ближайшие десятилетия. Если они вступают в открытую военную конфронтацию с Россией на Украине, это растаскивает их на два фронта. Это то, чего они пытаются всеми силами избежать и каким-то образом заморозить», — уточнил Акопов.

Идеальный вариант для Запада — это когда Украина просто беспокоит Россию, но не доводит дело для горячей стадии, заключил собеседник издания.

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