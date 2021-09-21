С учетом текущих темпов добычи нефти и газа в России хватит на 30 и 70 лет соответственно. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Росгеологии

«Газпром» не будет качать газ по украинской ГТС в октябре сверх контракта © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

«За последние 25 лет новых запасов в России открыто в 10 раз меньше, чем за предыдущие 25 лет, многие еще советские месторождения истощаются», — сообщается в презентации на сайте.

По прогнозам специалистов холдинга, алмазов и цинка хватит на 20 лет добычи, золота и свинца — на 10 лет, а хрома, который используется в нержавеющих металлических сплавах, — менее чем на 5 лет.

В Росгеологии подчеркнули, что стратегическая задача России — поддерживать добычу ресурсов на текущем уровне, поскольку добывающий сектор в целом формирует более 70% доходов от экспорта. Также в холдинге отметили важность инвестиций добывающих компаний в разведку новых месторождений.