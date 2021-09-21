Эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман 20 сентября заявил об угрозе повышения расценок на газ в Европе из-за «Северного потока - 2», передает электронная версия словацкой газеты Dennik N

Зелёная энергетика: Австрия планирует получать «зелёный водород» по «Голубому Дунаю», а Нидерланды — с Северного моря

«В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется "ценовое цунами", интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами», — сказал Гирман.

При этом собеседник газеты обвинил в дороговизне газа для европейских потребителей Берлин и Вену, которые, по его словам, оказывают наибольшую поддержку российскому проекту.

«Уже сегодня за этот проект очень дорого заплатим мы все, кто пользуется газом в Европе. <…> После Нового года мы все будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура», — заключил эксперт.

На позапрошлой неделе завершилось строительство «Северного потока — 2». Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Начать эксплуатацию планируется до конца года.

Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции, в итоге реализация замедлилась почти на год. При этом поддержку Москве оказывали Берлин и Вена.

В России неоднократно объясняли, что «Северный поток — 2» — коммерческий проект: власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.