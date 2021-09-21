Строительство газопровода «Северный поток — 2», занявшее три года, завершили на прошлой неделе. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.
Эксперт пояснил, что уход войск США из Афганистана — это продолжение «азиатского поворота» Барака Обамы, фактически усиливающего противостояние Китаю, так как американские войска перебазировались на Ближний Восток, откуда идёт основной поток нефти в Китай.
«Кроме того, у газа с Ближнего Востока есть большой потенциал стать дополнительным источником снабжения Европы. Поражение США в "газовой войне" на севере приведёт к усилению их действий по установлению контроля над месторождениями полезных ископаемых региона. Контроль над ближневосточной нефтью и газом — ключевой элемент стратегии США по контролю над странами ЕС», — указал Пьерантони.
Что касается России, то запуск газопровода позволит ей оставаться евроазиатской страной и не зависеть от китайского рынка сырья, заключил собеседник издания.
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