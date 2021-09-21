Посольство РФ в Вашингтоне 21 сентября опубликовало на своей странице в Facebook заявление, в котором отметило, что половина кибератак на Центризбирком во время выборов была осуществлена с территории США

Путин назвал фарсом обвинения России в кибератаках на США © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Они назвали целью таких взломов — дискредитировать российскую избирательную систему.

При этом дипломаты отметили, что голосование прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права, и «какие-либо недочёты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании».

Ранее госдеп США заявил, что Россия якобы не соблюдала международные обязательства в ходе думских выборов. Госдеп также указал, что РФ не позволила наблюдателям из ряда международных организаций проследить за проведением выборов.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявления госдепа США необоснованными. По его мнению, «такая оценка граничит с вмешательством, где явно сквозит досада от того, что все попытки коллективного Запада повлиять на политическую ситуацию в России были радикально пресечены».

Кибератаки на онлайн-голосование начались с первого дня выборов, 17 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что 50% из них идут из США, еще 25% приходятся на Германию, 20% — на Корею и 5% — на Китай. Позже глава Минцифры частично подтвердил соотношение, добавив, что небольшая часть атак была зафиксирована с территории Северной Кореи. Глава «Ростелекома» Мизаил Осеевский уточнял, что за три дня выборов на дистанционные системы было совершено 19 DDoS-атак. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку.