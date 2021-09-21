Польша не намерена продлевать контракт с российским «Газпромом», теперь Варшава будет получать топливо из Норвегии напрямую по трубопроводу Baltic Pipe. Об этом заявил уполномоченный по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передало 20 сентября РИА Новости

«Газпром» не будет качать газ по украинской ГТС в октябре сверх контракта © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

По оценкам западных экспертов, газопровод Baltic Pipe должен заработать не позднее октября 2022 года. При этом через три месяца после этого, 31 декабря, как раз завершится долгосрочный контракт польского оператора PGNiG с российским «Газпромом», который Варшава отказывается продлевать.

По словам независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, добыча газа в Северном море в 2018-м году уменьшилась на 2%, в 2019-м — на 6%. И пока официальные представители норвежских энергетических компаний прогнозируют возвращение показателей добычи к 2024 году, в 2020 году норвежский экспорт в ЕС упал более чем на 6,3%.

«Чтобы заполнить Baltic Pipe под завязку, надо быстро нарастить добычу, а это нереально, учитывая, что речь идет о месторождениях у берегов Норвегии: работы на морском дне всегда сложнее, нежели на суше», — заявил Хазанов.

Он также добавил, что планы PGNiG, касающиеся приобретения газа на шельфе Норвегии, не выдерживают никакой критики. В настоящее время не ясно, кто именно в Норвегии будет закачивать природный газ в Baltic Pipe.

Минувшая холодная зима вынудила Европу существенно нарастить закупки голубого топлива. В прошлом году ЕС импортировал 326 миллиардов кубометров газа. Сейчас, когда подземные хранилища наполовину пустые, а цены беспрецедентно высокие, потребность в российском сырье лишь усиливается.

При этом российский «Газпром» продолжает поставки на уровне, близком к рекордному. Экспорт в дальнее зарубежье увеличился на 17,4% по сравнению с 2020-м — до 138,6 миллиарда кубометров. В Турцию — в два с половиной раза, в Германию — на треть, Италию — на 15%, Грецию — на 12,8%, Польшу — на 11,4%.