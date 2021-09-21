По словам эксперта, Одесский припортовый завод на момент остановки уже напоминал зомби: полноценную хозяйственную деятельность не вел, а лишь предоставлял свои мощности неизвестным фирмам в пользование на временной основе.
При этом вначале, после того, как ОПЗ достался Украине в наследство от СССР, он работал в основном на экспорт и давал валютную выручку, и трудно было поверить, что и его можно довести до банкротства.
«За контроль над ним некогда боролся Игорь Коломойский, затем его контролировал [Дмитрий] Фирташ, после — группа Александра Грановского, близкого к [Петру] Порошенко, после — другие люди, связанные уже с окружением нового президента. Завод доили все кому не лень», — сказал Простаков.
Таким образом, ОПЗ фактически перестал приносить пользу государству, показывая мизерные прибыли, а задолженность перед поставщиками и налоговыми органами росла, указал эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.