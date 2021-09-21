О «приговоре» современной Украине и потерях от разрыва отношений с Россией рассказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко в эфире украинского телеканала 20 сентября

Министр экономики Украины оценил глубину падения ВВП страны © latifundist.com / latifundist.com / Перейти в фотобанк

«Ни в какое НАТО, ну это понятно…Мы вас в ЕС не возьмем, как вшивых в баню. У нас было 40 миллиардов оборота (с Россией — ред.), а у этого "агрессора" 13 тысяч долларов ВВП на душу населения. У нас в следующем году будет меньше трёх. Мы с этими походами СС "Галичина" превратимся в Сомали… 27% хочет уехать из страны. Вот это — приговор», — сказал Червоненко.

Ранее сообщалось, что госбюджет Украины на 2022 год принят с дефицитом на уровне в 5,5% ВВП.

Евгений Червоненко — бывший губернатор Запорожской области, бизнесмен, политик. Занимал пост министра транспорта и связи Украины.