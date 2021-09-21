Правительство Германии будет сформировано в результате очень трудного, мучительного процесса. Ни одна из партий не получит на выборах стабильного большинства, а от состава будущей правящей коалиции зависят и отношения с Россией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Формирование правящей коалиции по итогам парламентских выборов в Германии будет содержать настоящую интригу, говорит эксперт. Лидирующие партии — социал-демократы и христианские демократы — даже вместе не смогут набрать конституционного большинства.

Германия допустила пересмотр договоренностей по «Северному потоку — 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Социал-демократическая партия действительно настроена на новую восточную политику в отношении России, и будет больше позитива… Но социал-демократы будут править страной вместе с зелеными, а зеленые за пост министра иностранных дел», — поясняет Рар.

Кандидат на пост министра иностранных дел Германии от зеленых Анналена Бербок не сулит ничего хорошего российско-германским отношениям — абсолютно заидеологизированный либеральный политик, говорит Рар.

В случае прихода социал-демократического канцлера возможность совершать пророссийские шаги будет также ограничена членами ЕС из Польши и Прибалтики, заключает Рар.

Полностью интервью можно прочитать здесь.