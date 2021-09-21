Формирование правящей коалиции по итогам парламентских выборов в Германии будет содержать настоящую интригу, говорит эксперт. Лидирующие партии — социал-демократы и христианские демократы — даже вместе не смогут набрать конституционного большинства.
Сторонниками хороших отношений с Россией являются германские социал-демократы, говорит эксперт. Однако их возможные союзники — зеленые — занимают жесткую либеральную позицию.
«Социал-демократическая партия действительно настроена на новую восточную политику в отношении России, и будет больше позитива… Но социал-демократы будут править страной вместе с зелеными, а зеленые за пост министра иностранных дел», — поясняет Рар.
Кандидат на пост министра иностранных дел Германии от зеленых Анналена Бербок не сулит ничего хорошего российско-германским отношениям — абсолютно заидеологизированный либеральный политик, говорит Рар.
В случае прихода социал-демократического канцлера возможность совершать пророссийские шаги будет также ограничена членами ЕС из Польши и Прибалтики, заключает Рар.
Полностью интервью можно прочитать здесь.