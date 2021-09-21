Одесский припортовый завод (ОПЗ), скорее всего, ждет приватизация, однако новые владельцы вряд ли смогут обеспечить предприятие необходимым количеством сырья. Об этом в интервью Украина.ру сказал бизнес-аналитик, журналист Глеб Простаков

«Окно возможностей закрылось»: Одесский припортовый завод потерпел крах © РИА Новости, Сергей Поляков / Перейти в фотобанк

Он предположил, что завод выставят на приватизацию, и тогда его судьба будет зависеть от снабжения сырьем.



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«Удачей будет, если его купит крупный игрок, имеющий возможность обеспечить его сырьем. Вероятно, завод выставят на приватизацию», — сказал Простаков.

При этом, судя по оценке предприятия в «мизерные 54 млн грн», есть опасность, что ОПЗ снова купят «проходимцы», отметил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.