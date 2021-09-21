По словам эксперта, ОПЗ требуется стабильный поставщик газа в большом объеме, а на Украине сейчас таких поставщиков нет. «Нафтогаз» и «фирмы и фирмочки, покупающие российский газ под видом европейского», не смогут решить эту задачу.
Он предположил, что завод выставят на приватизацию, и тогда его судьба будет зависеть от снабжения сырьем.
Фирмы и фирмочки, покупающие российский газ под видом европейского,
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«Удачей будет, если его купит крупный игрок, имеющий возможность обеспечить его сырьем. Вероятно, завод выставят на приватизацию», — сказал Простаков.
При этом, судя по оценке предприятия в «мизерные 54 млн грн», есть опасность, что ОПЗ снова купят «проходимцы», отметил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.