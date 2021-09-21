Попытка Великобритании, Австралии и США построить «новое НАТО», разрыв Австралией контракта с Францией на постройку подлодок служит очередным аргументом к созданию объединенной Европы как независимого полюса международных отношений. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Франция против AUKUS © AFP, BRENDAN ESPOSITO / POOL

«Из Франции могут пойти сейчас первые движения… чтобы сделать из Европы независимого игрока на международной арене. Из Франции пойдут призывы создавать опять европейскую армию… эмансипироваться от американцев», — подчеркнул Рар.

Европа уже двадцать лет говорит, что ей нужна самостоятельная армия, но американцы не дают этому проекту реализоваться, сказал эксперт. Фактически США решают все европейские вопросы обороны.

Однако традиции де Голля могут начать играть роль, если во Франции придут к власти патриотично настроенные силы. Рар полагает, что «прозрение» в первую очередь придет в деголлевской Франции.

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