Германия настроена на улучшение отношений с Россией, однако после смены канцлера и ряд политиков внутри страны, и власти ряда стран в Европе захотят помешать укреплению связей Москвы и Берлина. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал немецкий политолог Александр Рар

Эксперт объяснил спокойствие ФРГ на фоне дорожающего в Европе газа © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк Армина Лашета и кандидата от социал-демократов Олафа Шольца примерно равные шансы занять пост канцлера.

При этом из партий, по его словам, в новое правительство Германии точно войдут зеленые и свободные демократы, а в коалицию с ними вступят или социал-демократы, или христианские демократы.

«Социал-демократическая партия действительно настроена на новую восточную политику в отношении России, и будет больше позитива, чем даже при Лашете. Но социал-демократы будут править страной вместе с зелеными, а зеленые за пост министра иностранных дел. Если госпожа Анналена Бербок станет министром иностранных дел, то она ничего хорошего в отношении России делать не захочет», — спрогнозировал политолог.

Кроме того, добавил он, Польша, Украина и прибалтийские страны также, хотя и являются лишь ассоциированными членами ЕС, будут стремиться ограничить всякие стремления будущего немецкого канцлера наладить отношения с Россией.

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