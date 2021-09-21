По мнению Рара, у главы Христианской демократической партии Германии Армина Лашета и кандидата от социал-демократов Олафа Шольца примерно равные шансы занять пост канцлера.
При этом из партий, по его словам, в новое правительство Германии точно войдут зеленые и свободные демократы, а в коалицию с ними вступят или социал-демократы, или христианские демократы.
«Социал-демократическая партия действительно настроена на новую восточную политику в отношении России, и будет больше позитива, чем даже при Лашете. Но социал-демократы будут править страной вместе с зелеными, а зеленые за пост министра иностранных дел. Если госпожа Анналена Бербок станет министром иностранных дел, то она ничего хорошего в отношении России делать не захочет», — спрогнозировал политолог.
Кроме того, добавил он, Польша, Украина и прибалтийские страны также, хотя и являются лишь ассоциированными членами ЕС, будут стремиться ограничить всякие стремления будущего немецкого канцлера наладить отношения с Россией.
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