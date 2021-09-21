Главной антироссийской силой является «блок пяти глаз» (США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада, Австралия). В Европе происходит постепенное «отрезвление» в отношении России, но этому процессу препятствует как нежелание признать собственные ошибки, так и действия «англосаксов», рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью Украина.ру

Эксперт объяснил, когда Европа сблизится с Китаем и Россией © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Но вы поймите руководящую элиту здесь, которая последние десять лет только твердит, что Россия враг, что с Россией торговать не нужно… Единственное, немцы трезво думали, говорили, что нужно с российским газом работать… Сейчас люди начинают трезветь», — рассказывает эксперт.

Он добавил, что некоторые европейские политики признают свои ошибки и необходимость отношений с Россией.

Пророссийские политики в Европе могут появиться очень быстро, считает политолог. По мнению Рара, вывод войск НАТО из Афганистана положил конец миссиям НАТО за пределами Европы.

Геополитические формации изменяются, и в Старом Свете все чаще звучат заявления о необходимости сотрудничества с Россией, заключает политолог.

Полностью его интервью можно прочитать здесь.