Властный инструмент Запада — блок «англосаксов», который не будет считаться с интересами европейских государств, говорит эксперт. Однако в Европе назревает понимание того, что сотрудничество с Россией необходимо.
«Но вы поймите руководящую элиту здесь, которая последние десять лет только твердит, что Россия враг, что с Россией торговать не нужно… Единственное, немцы трезво думали, говорили, что нужно с российским газом работать… Сейчас люди начинают трезветь», — рассказывает эксперт.
Он добавил, что некоторые европейские политики признают свои ошибки и необходимость отношений с Россией.
Пророссийские политики в Европе могут появиться очень быстро, считает политолог. По мнению Рара, вывод войск НАТО из Афганистана положил конец миссиям НАТО за пределами Европы.
Геополитические формации изменяются, и в Старом Свете все чаще звучат заявления о необходимости сотрудничества с Россией, заключает политолог.
Полностью его интервью можно прочитать здесь.